В Москве с Нового года изменится стоимость проезда на общественном транспорте

С 1 января 2019 года проезд по тарифу «90 минут» составит 59 рублей. В 2018 году эта сумма равнялась 56 рублям. Стоимость одной и двух поездок останется неизменной. Также стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на два рубля и составит 38 рублей для подземки и наземного транспорта. «Единый» на 30 суток будет стоить 2170 рублей, а на 90 суток - 5430.

Изменится цена и на льготные проездные для учащихся, студентов и аспирантов. За проезд в метро им придется заплатить с Нового года 395 рублей, а на наземном транспорте - 260.

Те, кто предпочитает использовать банковскую карту в качестве проездного, будут теперь платить 42 рубля вместо 40.

Из оборота исчезнут билеты на 20 и 40 поездок в метро и безлимитный на семь суток.

Подорожание, по словам перевозчиков, вызвано ростом цен на топливо, открытием новых станций метро и расширением сети наземных маршрутов.