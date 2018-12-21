Россия выслала из страны шведского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба МИД Швеции. Такие меры были предприняты после того, как Швеция отказала в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы.

«Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что Стокгольм сожалеет о произошедшем.