Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены

В Вене возле одного из самых известных и популярных у туристов ресторанов «Фиглмюллер» произошла стрельба.

Неизвестный открыл огонь и ранил двоих мужчин. Одного из них врачи не смогли спасти. Нападавший скрылся с места происшествия. К настоящему моменту полиция его задержала.

В центр австрийской столицы стягивают усиленные наряды полиции. С воздуха ситуацию контролирует вертолет.

Правоохранительные органы исключают версию теракта. Причины произошедшего выясняются.