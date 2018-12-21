Росгвардия подаст в суд на РБК из-за статьи о продуктовых госзакупках

Росгвардия собирается судиться с РБК из-за статьи о махинациях с закупками продуктов.

Ведомство заявляет о множестве неточностей, допущенных автором публикации под названием «Контракт по дружбе», которые представляют ситуацию «в абсолютно искаженном виде».

Росгвардия предприняла попытку связаться с редакцией РБК письменно и прояснить ситуацию с госзакупками, указав на имеющиеся неточности. Ведомство призвало «вспомнить об этическом кодексе журналистов». Однако в редакции в ответ опубликовали новую статью о начале внутренней проверки в ведомстве, якобы написанную на основе полученного письма, и вновь с «грубыми неточностями».

«Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности от РБК за публикацию недостоверной информации», - сообщается на сайте ведомства.

При этом было подчеркнуто, что причиной такого заявления стало именно продолжение редакцией РБК публикаций с недостоверной информацией, «которая тиражируется другими СМИ».