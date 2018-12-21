Спасатели в Конго пытаются установить место крушения Ан-26 с российскими пилотами

Спасатели в Конго пытаются установить место крушения самолета Ан-26 с российскими пилотами на борту. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов.

«Нельзя утверждать, что эти люди погибли, поскольку до сих пор не установлено точное место крушения самолета и не найдены их останки. Точно не установлено количество людей на борту. По неподтвержденной информации, на борту были 23 человека, из них трое членов экипажа. Все трое россияне», - сказал «Звезде» Сентебов.

Он отметил, что в регионе сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Обстоятельства крушения выясняются. Имена пилотов пока не известны.

Ранее сообщалось, что до крушения пилоты Ан-26 сообщали о перегреве двигателей. Самолет упал в 35 километрах от Киншасы в Конго. Диспетчеры позволили ему спуститься на 5000 футов и начать процедуру посадки на ВПП 06, но связь с экипажем была потеряна.