Медведев назначил нового главу Росимущества
Дмитрия Пристанскова сменил на этой должности бывший главный федеральный испектор по Московской области.
Фото: mosreg.ru
На пост главы Росимущества назначен бывший руководитель московского главка Следственного комитета Вадим Яковенко. Он сменил на этом месте Дмитрия Пристанскова, который возглавлял ведомство с апреля 2016 года.
Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Кабинета министров за подписью премьера Дмитрия Медведева.
Яковенко с 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Московской области.