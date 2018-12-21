Медведев назначил нового главу Росимущества

На пост главы Росимущества назначен бывший руководитель московского главка Следственного комитета Вадим Яковенко. Он сменил на этом месте Дмитрия Пристанскова, который возглавлял ведомство с апреля 2016 года.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Кабинета министров за подписью премьера Дмитрия Медведева.

Яковенко с 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Московской области.

