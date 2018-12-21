Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую

Статья, по которой обвиняются скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, переквалифицирована на более тяжкую. Теперь вместо побоев им вменяют причинение легкого вреда здоровью.

Причиной такого решения следственных органов стали результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы. Наказание по статьям одинаковое, но «легкий вред здоровью» считается более тяжкой.

«Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Теперь им вменяется ч. 2 ст. 115, поскольку по результатам экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», - цитирует РИА Новости адвоката Кокорина-младшего.

Обвинение в хулиганстве при этом остается в силе.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.