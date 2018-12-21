До крушения пилоты Ан-26 сообщали о перегреве двигателей

Перед взлетом потерпевшего крушение в аэропорту Киншасы (Конго) самолета Ан-26 пилоты сообщали о перегреве двигателей. По словам экспертов, самолет находился в плохом техническом состоянии. Об этом пишет портал Afrique.lalibre.be.

«Пилоты жаловались на то, что им пришлось взлетать с очень горячими двигателями, что означало, что эти двигатели были очень уставшими. У этого самолета было очень мало навигационных приборов», - приводит портал слова эксперта.

Самолет упал в 35 километрах от Киншасы. Диспетчеры позволили ему спуститься на 5000 футов и начать процедуру посадки на ВПП 06, но связь с экипажем была потеряна.

Пламени или дыма не было видно, поэтому эксперты предполагают, что самолет мог упасть в воду.

Отмечается, что в момент крушения в регионе шел сильный дождь.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение при посадке в Конго.