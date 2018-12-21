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В Верховной раде призвали Порошенко объявить войну России

Егор Левин
16:23 21.12.2018
Желание вступить в военные действия стало продолжением украинского закона о прекращении дружбы с Россией и обострившихся из-за конфликта в Донбассе отношений двух стран.
В Верховной раде призвали Порошенко объявить войну России
Фото: president.gov.ua

В украинском парламенте рассмотрят проект обращения к президенту страны Петру Порошенко об объявлении войны России. Документ называется «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией».

Инициатором проекта стал депутат Виталий Куприй. Желание объявить войну России стало продолжением принятого Украиной закона о прекращении дружбы между государствами и обострившихся на фоне конфликта в Донбассе отношений двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

Между тем ранее глава Украины заявил о готовности страны «дать военный отпор России». Порошенко сказал, что украинская армия «укреплена максимально», и, по его словам, военное положение на Украине было введено для того, чтобы предотвратить возможные действия против страны.

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