В МИД РФ сообщили о наличии вопросов к США по выводу войск из Сирии

Россия хотела бы прояснить детали вывода американских войск из Сирии. Об этом на пресс-конференции после встречи с главой МИД Палестины заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат отметил, что любой вывод сил, которые незаконно находятся в чужой стране, - правильный шаг, который, правда, еще должен быть сделан.

«Вчера на пресс-конференции президент (России Владимир) Путин упоминал в этой связи пример того, как США выходили не один раз из Афганистана, потом опять возвращались, опять выходили. Есть и другие примеры, в частности в отношении Ирака, там была похожая картина: ушли, потом вошли. Поэтому я предпочел бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться, что последует за объявлением, поскольку я слышал, что и в США у многих это вызвало вопросы. Давайте дождемся прояснения ситуации», - сказал Лавров.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии. Он подчеркнул, что «не знает, что это такое», поскольку американская сторона выводит свои войска из Афганистана уже на протяжении 17 лет.

Вместе с тем Путин добавил, что согласен с американским президентом относительно того, что в сфере борьбы с ИГ* были достигнуты существенные изменения на этой территории, а боевикам в Сирии нанесены серьезные удары.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. При этом пресс-секретарь Пентагона Дэн Уайт сообщил, что кампания США в Сирии не закончена.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ