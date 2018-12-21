Путин поручил Медведеву лично контролировать национальные проекты

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение национальных проектов. Во время рабочей встречи в Кремле они обсудили способы эффективного финансирования основных направлений развития России.

Особое внимание глава государства попросил уделить регионам - роли областей и республик в реализации нацпроектов.

Глава российского правительства заявил, что под контролем во время этой работы будет находиться около 1600 показателей, что является «большим масштабом контрольных цифр».

«Важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями», - ответил Медведеву Путин.

Премьер-министр также доложил о финансировании 12 национальных проектов: для них в трехлетнем бюджете России зарезервировано 5,7 триллиона рублей.