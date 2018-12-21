Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение при посадке в Конго

Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился при посадке в Конго. В результате катастрофы погибли шесть человек - пять членов экипажа и один пассажир. Об сообщает France-Presse.

Как сообщили в посольстве РФ в ДР Конго, на борту разбившегося Ан-26 были, по предварительным данным, 23 человека, среди них три пилота из России.

Связь с экипажем была потеряна в четверг вечером. Ан-26 потерпел крушение во время захода на посадку рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы. Отмечается, что самолет выполнял задачи по доставке избирательных материалов в центральную часть страны.

Причины и обстоятельства крушения выясняются.