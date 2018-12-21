Поклонская назвала свою свадьбу главным событием года
Наталья Поклонская в интервью «Звезде» подвела итоги 2018 года. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма рассказала, какое событие стало для нее самым знаменательным в этом году.
«Это мое замужество, наша свадьба. А потом я впервые после референдума посетила Донбасс. Я побывала на могиле своих предков, посетила свою бабушку, посмотрела тот дом, в котором мы жили и где проходила маленькое детство, но тем не менее в памяти остались теплые воспоминания. Что касается лично меня - это мое замужество и то, что я побывала в родных местах», - поделилась со «Звездой» Поклонская.
Из всех крупных событий, которые произошли в России в этом году, бывший прокурор Крыма особо отметила чемпионат мира по футболу, выборы президента России и открытие Крымского моста.
До Нового года осталось совсем немного, самое время подводить итоги. Программа «Политический детектив» решила выяснить, кто может по праву называться Человеком года, а кто, наоборот, оказался в номинации «Громкий политический провал». Журналисты «Звезды» расскажут, какие точки на карте мира были самыми горячими и какие события навсегда войдут в новейшую историю. Не пропустите новый выпуск «Политического детектива» 23 декабря в 10:45 на нашем канале.