Поклонская назвала свою свадьбу главным событием года

Наталья Поклонская в интервью «Звезде» подвела итоги 2018 года. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма рассказала, какое событие стало для нее самым знаменательным в этом году.

«Это мое замужество, наша свадьба. А потом я впервые после референдума посетила Донбасс. Я побывала на могиле своих предков, посетила свою бабушку, посмотрела тот дом, в котором мы жили и где проходила маленькое детство, но тем не менее в памяти остались теплые воспоминания. Что касается лично меня - это мое замужество и то, что я побывала в родных местах», - поделилась со «Звездой» Поклонская.

Из всех крупных событий, которые произошли в России в этом году, бывший прокурор Крыма особо отметила чемпионат мира по футболу, выборы президента России и открытие Крымского моста.