Каноническая УПЦ отказалась выполнять закон Верховной рады

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не намерена менять свое название. Об этом сообщил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Ранее Верховная рада Украины приняла документ, который может лишить УПЦ существующего названия. Документ предполагает требование к УПЦ изменить его. На это церкви дали четыре месяца.

После принятия документа УПЦ обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой наложить на него вето.

При этом в тексте документа сообщается, что закон вступает в силу после его публикации и подписи украинского президента Петра Порошенко.

«Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано... про управление каким-то заграничным центром», - заявил Климент в эфире украинского телеканала «Громадське».

Климент отметил, что в уставе УПЦ сообщается, что ее руководящий центр располагается в Киеве.

«Объединительный собор» прошел 15 декабря в Киеве в Софийском храме. В его ходе раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины», ее главой избрали «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания. На мероприятие прибыли только два архиерея канонической УПЦ. При этом СБУ свезла на Софийскую площадь более десятка тысяч людей для «поддержки».

Планируется, что 6 января президент Украины Петр Порошенко вместе с Епифанием отправятся к патриарху Константинопольскому Варфоломею, который вручит им томос об автокефалии.