В Кремле проанализируют доклад ОБСЕ по Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен о докладе ОБСЕ по Чечне. Он отметил, что невозможно принимать каждую имеющуюся точку зрения, и подчеркнул, что текст доклада еще предстоит тщательно проанализировать.

«Мы видели эти сообщения. Знаете, принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся», - заявил Песков.

Напомним, в докладе ОБСЕ говорится о якобы допускаемых властями Чеченской Республики нарушениях прав человека.