Юлия Самойлова выступит с премьерой на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда - 2019»

До одной из самых главных музыкальных премьер года осталось три дня. Уже в это воскресенье на нашем телеканале стартует Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда - 2019».

С 23 декабря зрителей ждет целая неделя отборочных туров, где 85 талантливых музыкантов поборются за выход в полуфинал. Каждый из конкурсантов будет отстаивать честь своего родного края. Кто из них достоин пройти в полуфинал, решит звездное жюри.

В конкурсе также прозвучат 26 абсолютно новых песен, которые исполнят участники конкурса и приглашенные звезды, среди которых певица Юлия Самойлова.

Финалистов конкурса определит масштабное зрительское голосование. А победителей состязания будет двое. Одного выберут судьи. Судьба же второго претендента на победу - в руках телезрителей!