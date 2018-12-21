Пранкеры Вован и Лексус побывали в Сирии и рассказали о ситуации в стране

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров соответственно) побывали в Сирии. В республику их привел личный интерес к стабилизации сирийской ситуации.

Как рассказали пранкеры, они собственными глазами смогли убедиться в том, что обстановка в стране значительно улучшилась. На протяжении проведенных там нескольких дней Вован и Лексус посетили Дамаск и несколько соседних городов. Там они увидели разрушенные строения и места боевых столкновений. Но никаких взрывов они уже не слышали, и никаких чрезвычайных ситуаций с ними не произошло.

«Единственное, были взрывы, но нам объяснили, что это взрывали тоннели, по которым боевики передвигались раньше под городом, врывались и нападали на людей. Так что в Сирии, несмотря на усилия наших в кавычках союзников, ситуация, к счастью, стабилизируется», - рассказал Кузнецов.

Пранкеры посетили Сирийскую Арабскую Республику в составе делегации главы Крыма Сергея Аксенова, который провел встречу с президентом страны Башаром Асадом в октябре 2018 года. Во время переговоров они обсудили экономическое взаимодействие между Крымом и Сирией. В свою очередь, Вован и Лексус смогли воочию наблюдать то, как республика постепенно возвращается к мирному существованию.

Полную версию интервью с пранкерами, в котором они высказали свое отношение к самым актуальным политическим темам, бывшим на слуху общественности в течение 2018 года, смотрите в программе «Политический детектив» на телеканале «Звезда» в воскресенье, 23 декабря, в 10:45.