Вице-губернатор Петербурга заявил о готовности подать в отставку после вопроса Путину о дольщиках

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост из-за скандала с обманутыми дольщиками в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя заявление активистки, Албин заявил, что не намерен сотрудничать с ней, и назвал ее выступление самопиаром.

«Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета городской администрации по строительству - прим. ред.), ни Алексей Золотов (начальник аппарата вице-губернатора - прим. ред.) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку», - написал Албин.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина о проблеме заявила активистка Алла Андреева. По ее словам, в Санкт-Петербурге вводятся в эксплуатацию недостроенные дома.