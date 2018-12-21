Охранник из травмпункта Костромы объяснил, почему замахнулся на окровавленных девушек дубинкой

Охранник травмпункта в Костроме, где накануне произошел конфликт между ним и двумя девушками, вызвавший резонанс в соцсетях, рассказал подробности произошедшего. По словам Алексея Шарова, девушка, записывавшая на видео инцидент, провоцировала его, и специально довела до агрессивного состояния, после чего включила запись. При этом за кадром осталось многое, о чем не говорят в СМИ и соцсетях. Девушка сама угрожала ему проблемами и всячески оскорбляла.

В интервью мужчина говорит, что жалеет о том, что замахнулся дубинкой, чего не должен был делать. А в целом действовал согласно должностным инструкциям. Охраннику в тот день пришлось вызывать группу быстрого реагирования, нажав тревожную кнопку. Только тогда смогли вывести девушек из помещения травмпункта.

«Это было 16-го числа около 4-5 утра. Пришли четверо молодых людей в нетрезвом состоянии. Один из них был с травмой головы. Его привезла не скорая. Как они сказали, его подобрали на дороге. Я следовал инструкции безопасности на территории больницы. Я пустил этого человека и сопровождающего. Двум девушкам я сказал, чтобы они посидели в тамбуре. Там есть сиденья, было тепло. Девушка, которая меня провоцировала, сказала, что ей надо отмыть шубу и руки. Я ей сказал, что тут не химчистка. Дома отмоетесь. И она могла устроить что-то такое в больнице, как в тамбуре. Она начала постоянно жать на звонок, провоцировать меня», - рассказал Шаров.

Алексей Шаров работает охранником в травматологическом пункте Костромы уже порядка полутора лет. Коллеги характеризуют его как сдержанного и адекватного, спокойного человека. Он один воспитывает двух детей - сына и дочку. После произошедшего Шаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Говорит, что не хочет позорить контору.

Накануне сообщалось, что в травматологическом пункте в Костроме произошел конфликт между охранником и двумя девушками, которые привели в медучреждение мужчину с пробитой головой. Девушки в компании с приятелями гуляли и нашли на аллее замерзшего мужчину с травмой головы, после чего решили отвезти его в местный травмпункт. Сопровождающие попросили охранника войти, чтобы смыть с рук кровь. На что он агрессивно ответил и замахнулся дубинкой.