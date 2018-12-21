Путин лично будет контролировать ситуацию с онкобольным ребенком из Приморья

Федеральные министерства и региональные чиновники начали работать над поручениями, которые на большой пресс-конференции дал Владимир Путин.

В частности, Минздрав сейчас разрабатывает необходимую схему лечения трехлетнего Владислава Шестакова из Иркутской области. О его истории рассказал журналист из Приморья.

У ребенка тяжелое онкологическое заболевание, деньги на лечение собрали, но проблема была с транспортировкой мальчика в Москву.

Президент пообещал лично проконтролировать ситуацию, и сейчас все возможное для Владислава делают. Также решается проблема доставки на уроки детей одной из закрытых школ Владивостока. Сейчас они вынуждены преодолевать большие расстояния, для того чтобы получать знания. Власти города выделят отдельный автобус, который будет возить учеников. Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы заново открыть школу.

