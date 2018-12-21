Разодранный матрас и горы мусора: челябинца оставили лежать на полу после операции

В Сети появилось видео, которое якобы было сделано в одной из больниц города Усть-Катава в Челябинской области.

На кадрах показан мужчина, который с поврежденной головой лежит на полу в полупустой комнате. При этом рядом с ним разодранный матрас и горы мусора.

Как уточняет автор видео в социальной сети «ВКонтакте», попавший в кадр житель Челябинска - пациент, которому только что сделали трепанацию черепа. Таким образом его якобы отправили на «реабилитацию» после сложнейший операции, в связи с чем перевели в медико-санитарную часть в Усть-Катаве.

Мужчина поясняет, что пациента якобы игнорируют врачи. На пострадавшего обратил внимание один из местных жителей, который и снял чудовищные условия на видео.