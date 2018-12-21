Экологи полагают, что сбежавшие из «китовой тюрьмы» белухи погибли

Председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», эколог Дмитрий Лисицын считает, что три белухи не сбежали, а погибли. По его мнению, в естественной среде эти животные не могут даже через плавающую на воде веревку перепрыгнуть. А в тех условиях, где их содержали, довольно высокие борта - около полутора метров. По словам Лисицына, также по периметру «китовой тюрьмы» стоят камеры. И маловероятно, что они не зафиксировали бы побег трех особей. Из этого следует вывод, что сбежать самостоятельно у детенышей не получилось бы, поэтому варианта два: либо они погибли, либо их выпустили.

Пропажу обнаружили сотрудники СК, которые проводят следственные мероприятия по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Он также отметил, что животные, которые сейчас содержатся в вольерах бухты Средней, предназначаются для отправки в Китай в развлекательные заведения. Лисицын подчеркнул, что ранее прокуратура подтвердила факт незаконного отлова животных.

«Белухи и касатки должны быть выпущены в естественную среду обитания, и как можно скорее», - полагает Лисицын.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская уточнила, что следствие по делу о незаконной добыче водных ресурсов еще идет.

«В бухте Средней содержится 87 белух и 11 касаток. Все они переданы собственникам на ответственное хранение. Совместно с биологами и ветеринарами проведен осмотр млекопитающих, и, по мнению специалистов, все животные здоровы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказала она.

Аврора Римская уточнила, что сейчас рассматривается вопрос о возможности выпустить белух и касаток в естественные условия.