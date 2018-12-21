Американский «Абрамс» поразили ракетой США

Попадание ракеты противотанкового комплекса TOW в танк M1A1 Abrams иракской армии показали на фото, опубликованные в Сети. Уточняется, что и сама техника, и боеприпас - американского производства.

Несмотря на мощную вспышку, которая образовалась в момент попадания ракеты по цели, Abrams отделался легко - пострадала лишь противокумулятивная решетка на правой стороне башни. Вместе с тем была снесена часть внешнего оборудования, и в броне появилось несколько вмятин. Фотографии были опубликованы в Twitter.

В настоящее время не известно, либо мощь ракеты TOW оказалась слабее, чем это необходимо, либо оператор ПТУР допустил ошибку в прицеливании. Не исключено, что имел место и тот, и другой фактор.

Согласно опыту современных боевых действий на Ближнем Востоке американские танки являются уязвимыми для управляемых снарядов ПТУР, причем даже не последнего поколения. В армии Ирака стоят старые Abrams образца 1984 года. И сам ПТРК BMG-71 TOW был принят на вооружение в 1970 году.

Ранее повстанцы-хуситы в Йемене в буквальном смысле разорвали на части танк M1A2S Abrams Сухопутных сил Саудовской Аравии.