БПЦ признала «новую церковь» на Украине раскольнической

«Новая церковь» на Украине во главе с митрополитом Епифанием признана раскольнической. К такому выводу пришла Белорусская православная церковь (БПЦ) во время общего собрания Минской епархии.

Как уточняется в сообщении на сайте БПЦ, решение было принято в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви, проведением так называемого объединительного собора в Киеве и образованием в Украине новой псевдоцерковной структуры».

На Украине 15 декабря состоялся «объединительный собор», который был инициирован президентом страны Петром Порошенко при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея. Вместе с тем в УПЦ ранее сообщали о том, что не собираются участвовать в мероприятии.

В четверг, 20 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, который назвал ситуацию с образованием «автокефальной православной церкви» на Украине вмешательством государства в церковную жизнь.

«К сожалению, на Украине сейчас создали объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Посмотрите, какая зависимость наступает от Турции. Там и назначения, и, что самое главное, - деньги», - отметил глава России.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты обратятся в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

Глава «новой церкви» на Украине Епифаний ранее сообщил, что захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после создания «православной церкви Украины» не будет.