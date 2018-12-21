В Кремле не понимают, каким образом США выведут войска из Сирии

У Москвы нет понимания того, каким образом, куда и когда намерены уйти американцы из Сирии. Также отсутствует ясность по поводу того, что означает «следующая фаза» кампании, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что только РФ оказала помощь жителям Сирии согласно положениям международного права.

«Российская Федерация, собственно, является той страной, которая легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирийской Арабской Республики оказала содействие сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма», - сообщил Песков.

Кроме того, он добавил, что Россия в целом не склонна к переоценке роли США в разгроме ИГ* в САР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что борьбой с ИГ* должны заниматься Россия, Иран и Сирия. В среду, 19 декабря, он объявил о выводе войск США с сирийской территории.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ