Совфед смягчил наказание «за лайки и репосты»
Действовать такая норма будет до рецидива. Если человек повторно нарушит закон в течение года, то ему будет грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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Совет Федерации отменил уголовное наказание «за лайки и репосты». Пакет законов, который смягчил статью об экстремизме, сенаторы приняли на последнем заседании в этой сессии. Речь идет о возбуждении вражды и ненависти либо унижении человеческого достоинства. Теперь в первый раз нарушитель отделается штрафом до 20 тысяч рублей или арестом до 15 суток. За повторное нарушение в течение года суд будет карать лишением свободы до пяти лет.
Сегодня Совфед должен рассмотреть более 100 законопроектов. Среди них - резонансные. В том числе об отмене национального роуминга и ответственном обращении с животными.