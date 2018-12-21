Совфед смягчил наказание «за лайки и репосты»

Совет Федерации отменил уголовное наказание «за лайки и репосты». Пакет законов, который смягчил статью об экстремизме, сенаторы приняли на последнем заседании в этой сессии. Речь идет о возбуждении вражды и ненависти либо унижении человеческого достоинства. Теперь в первый раз нарушитель отделается штрафом до 20 тысяч рублей или арестом до 15 суток. За повторное нарушение в течение года суд будет карать лишением свободы до пяти лет.

Сегодня Совфед должен рассмотреть более 100 законопроектов. Среди них - резонансные. В том числе об отмене национального роуминга и ответственном обращении с животными.

