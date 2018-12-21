Китай протестировал приобретенные у России С-400

Военные Народно-освободительной армии КНР провели успешные тестовые стрельбы российской зенитной ракетной системы С-400. Ракеты поразили баллистическую цель на скорости три километра в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Уточняется, что стрельбы прошли на полигоне еще в первой декаде декабря. Тогда испытывались два дивизиона ЗРС.

«Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости три километра в секунду», - говорится в сообщении.

При этом известно, что цель была поражена на предельной дальности почти в 250 километров.

Москва и Пекин заключили контракт на поставку ЗРК еще в 2014 году. В конце июля текущего года сообщалось, что Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был поставлен в республику еще в мае.