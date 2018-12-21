В турецком МИД не подтвердили данные о предложениях в адрес США об изучении С-400

В Министерстве иностранных дел Турции не подтвердили информацию о том, что Анкара пыталась предоставить Вашингтону возможность изучить российские зенитные комплексы С-400.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД, в ходе контактов Анкара лишь сообщила США, что С-400 будут применяться «независимо от систем НАТО».

Вместе с тем Турция намерена действовать так, чтобы не причинить ущерба истребителям F-35, а также не раскрыть связанную с ними «чувствительную» информацию.

«С этой целью приняты меры, а наши технические специалисты могут провести двусторонние переговоры», - говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloobmerg сообщило, что Турция якобы предлагала специалистам США изучить российские С-400 после их получения от РФ. Между тем уточнялось, что Анкара решилась на такой шаг для возвращения себе расположения Вашингтона после отказа закупить американские системы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что у России нет оснований не доверять Турции, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам информацию о С-400.