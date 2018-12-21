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В Совфеде одобрили закон о ежегодном повышении МРОТ

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:55 21.12.2018
В будущем году он будет увеличен на 117 рублей и составит 11 280 рублей.
В Совфеде одобрили закон о ежегодном повышении МРОТ
Фото: Константин Семенов ТРК Звезда

Совет Федерации одобрил закон о ежегодном повышении МРОТ. В 2019 году он составит 11 280 рублей.

Кабмин осенью внес предложение увеличить минимальный размер оплаты труда. Теперь он будет  составлять 100% величины прожиточного минимума на вторую половину предшествующего года.

Помимо этого, граждан освободили о оплаты банковских услуг, связанных с операциями по средствам, выплачиваемым ежемесячно в связи с рождением или усыновлением ребенка.

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