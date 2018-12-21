В Совфеде одобрили закон о ежегодном повышении МРОТ

Совет Федерации одобрил закон о ежегодном повышении МРОТ. В 2019 году он составит 11 280 рублей.

Кабмин осенью внес предложение увеличить минимальный размер оплаты труда. Теперь он будет составлять 100% величины прожиточного минимума на вторую половину предшествующего года.

Помимо этого, граждан освободили о оплаты банковских услуг, связанных с операциями по средствам, выплачиваемым ежемесячно в связи с рождением или усыновлением ребенка.