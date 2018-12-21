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«Избавляется от всех, кто не поет ему оды» - эксперт о реакции Трампа на отставку Мэттиса

Наталия Майорова
11:43 21.12.2018
По мнению эксперта, Трамп намерен и дальше избавляться от всех, кто неугоден ему или не сходится с ним характерами.
Фото: Dominique A. Pineiro ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в комментарии «Звезде» объяснил, почему глава Пентагона Джеймс Мэттис покинул свой пост.

По мнению Степаняна, президент США Дональд Трамп являет собой реальное отражение настроений в американском обществе.

«Как он ведет, такое и настроение внутри США. За психическое здоровье Трампа переживать не надо. Трамп делает то, что обещал в своей предвыборной кампании», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он уверен, что Трамп постоянно избавлялся от людей, которые его саботировали, причем делал это постепенно.

«У него есть цель, и он прямо идет к ней», - сказал Степанян.

Что же касается вывода войск США из Сирии, то эксперт назвал Трампа человеком, который умеет считать деньги.

«Для него сирийская компания очень дорогая. За нее его критикуют все, потому что США находятся в Сирии на незаконном основании, что считается оккупацией. Чтобы снять с себя критику, он отзывает войска», - сообщил он.

Степанян отметил, что Трамп собирается поднять свою популярность в США в качестве миротворца, вернув с сирийской войны американцев своим семьям.

«Он начинает понимать, что может жестко говорить и принимать жесткие решения. Кто ему не подчиняется и не поет оды о том, какой он "великий", от тех избавляется», - сообщил он.

Эксперт убежден, что в дальнейшем Трамп таким же образом освободит своих подчиненных и министров - всех, кто «не будет достаточно лоялен». Что же касается Мэттиса, то поскольку он военный человек, то не может априори быть льстивым, чем и не угодил Трампу характером и темпераментом.

В то же время кандидат политических наук Виктория Журавлева подчеркнула, что именно то, что Мэттис и Трамп не сумели договориться по поводу Сирии, и является причиной.

«Явно какая-то инициатива самого президента (Трампа - прим. ред.) менять политику в регионе, и она не согласована с военным командованием настолько, что военное командование категорически против. В данном случае военному командованию остается только подать в отставку. Очевидно, что Трамп будет сейчас пытаться найти на все должности, если это вообще возможно, людей, которые будут четко следовать исключительно его инструкциям», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Дональда Трампа использовать все свое влияние для противостояния России и Китаю.

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