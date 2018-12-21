«Не оставили другого выбора» - Захарова прокомментировала проверки Роскомнадзора в отношении BBC

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала проверку британского телеканала BBC Роскомнадзором.

«Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», - написала она.

Дипломат также отметила, что ей «искренне жаль корреспондентов» телеканала, которые являются, безусловно, профессионалами. Захарова напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала британских коллег о недопустимости вмешательства в работу российских СМИ.

Сегодня Роскомнадзор объявил о начале проверок британского телеканала BBC World News. Мониторинг коснется всех материалов телеканала, в том числе опубликованных в Интернете.