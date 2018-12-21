Мэр Смоленска снят с должности

Сегодня стало известно, что главу Смоленска Владимира Соваренко отправили в отставку. Об этом сообщили в горсовете города. Решение поддержало большинство депутатов.

С данной инициативой выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Помимо безобразной работы администрации Смоленска, есть и другие поводы - решения судов о нецелевом расходовании средств, о неисполнении главой полномочий», - объяснял он свое решение.

Временным исполняющим назначен заместитель бывшего мэра Дмитрий Платонов.