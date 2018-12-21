Мэр Смоленска снят с должности
Ранее с подобной инициативой выступил глава Смоленской области Алексей Островский.
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Сегодня стало известно, что главу Смоленска Владимира Соваренко отправили в отставку. Об этом сообщили в горсовете города. Решение поддержало большинство депутатов.
С данной инициативой выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
«Помимо безобразной работы администрации Смоленска, есть и другие поводы - решения судов о нецелевом расходовании средств, о неисполнении главой полномочий», - объяснял он свое решение.
Временным исполняющим назначен заместитель бывшего мэра Дмитрий Платонов.