Роскомнадзор проверит телеканал BBC

Роскомнадзор инициировал проверку британского телеканала BBC World News, который вещает на территории России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Проверке подлежат все материалы канала, в том числе и распространяемые в Интернете.

Данные мероприятия связаны с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.

Десять материалов российского телеканала были признаны нарушающими вещательный кодекс Великобритании по семи эпизодам. В частности, семь из десяти материалов, которые подверглись проверке, были посвящены инциденту в Солсбери.

RT выразил сожаление в связи с подобными выводами.