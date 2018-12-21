Роскомнадзор проверит телеканал BBC
Решение о мониторинговых мероприятиях связано с делом Ofcom в отношении RT.
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Роскомнадзор инициировал проверку британского телеканала BBC World News, который вещает на территории России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Проверке подлежат все материалы канала, в том числе и распространяемые в Интернете.
Данные мероприятия связаны с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.
Десять материалов российского телеканала были признаны нарушающими вещательный кодекс Великобритании по семи эпизодам. В частности, семь из десяти материалов, которые подверглись проверке, были посвящены инциденту в Солсбери.
RT выразил сожаление в связи с подобными выводами.