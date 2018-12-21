Российское правительство не поддержало введение «уголовного проступка» в законодательство

Правительство России отрицательно отозвалось о разработанном Верховным судом законопроекте, который предполагал введение в российское законодательство понятия «уголовный проступок».

В частности, как говорится в документе за подписью вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, предлагаемые изменения не согласуются с одной из статей Конституции РФ, «поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершенного уголовного преступления причинен вред».

Вместе с тем нововведение может увеличить нагрузку на уголовно-исправительную систему, которая потребует дополнительных расходов.

В четверг, 20 декабря, Верховный суд России внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который может внедрить в российское право понятие «уголовный проступок». Данная информация была опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Уточняется, что предлагалось выделить ряд деяний из числа преступлений небольшой степени тяжести, «за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы», после чего признать их уголовными проступками.

Авторы отмечают, что данная категория могла бы стать промежуточной между уголовным и административным правонарушениями. В настоящее время в Уголовном кодексе насчитывается более 80 составов преступлений, которые не предусматривают дальнейшего наказания в виде лишения свободы. В 2016 году число осужденных по ним составило более 40 тысяч человек.

Ранее в Государственной думе приняли закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба. Речь идет о нетяжких преступлениях, например о мошенничестве, преднамеренном неисполнении договоров в сфере бизнеса, а также о нарушении патентных прав, плагиате, злоупотреблении доверием либо об отказе в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста.