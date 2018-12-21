У Кемеровской области появилось второе название

Депутаты Народного совета Кемеровской области утвердили в качестве второго официального наименования региона название «Кузбасс». Об этом сообщил ТАСС.

Ранее с такой инициативой выступил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Он предложил уравнять в правах два наименования: официальное «Кемеровская область» и более неофициальное «Кузбасс».

По словам председателя совета депутатов области Вячеслава Петрова, за решение проголосовали единогласно.

Следующим этапом станет отправка официального обращения президенту России Владимиру Путину с просьбой внести изменения в 65-ю статью Конституции РФ. В ней перечисляются все регионы России.