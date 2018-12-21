На рынке в России увеличивается доля протезов отечественного производства

Вице-премьер России Юрий Борисов совместно с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой посетили первое в стране крупное производство имплантатов из титана. По его словам, к 2021 году половина рынка протезов в РФ должна стать отечественной. В частности, сейчас эта доля составляет 18%.

От перелома шейки бедра не застрахованы ни пожилые люди, ни молодежь. Кроме того, 30% получивших такую травму умирают в течение года.

Без хирургического вмешательства и установки специального имплантата человек может прожить менее двух месяцев, поскольку из-за того, что организму недостает движения, а также из-за сниженной вентиляции легких часто развивается пневмония, что может стать причиной летального исхода.

За 2017 год из 70 тысяч проведенных операций по замене тазобедренного сустава в 97% случаев использовались исключительно импортные протезы, стоимость которых очень высока. Однако в настоящее время ведется производство отечественных недорогих аналогов, благодаря которым люди, сломавшие шейку бедра, способны встать на ноги менее чем за неделю.

Российское крупносерийное производство протезов из титана занимает всего один этаж, на котором расположены станки для разных работ.

В настоящее время завод способен обеспечивать все больницы России 15 тысячами комплектов протезов тазобедренного сустава ежегодно. Кроме того, объем производства в течение ближайших трех лет планируется увеличить в разы, что обеспечит треть потребности российских пациентов. И все это реализуется по довольно низким ценам.

«Про предприятие и как они будут работать со здравоохранением и возможностью введения квот на закупку отечественных протезов», - уточнил Борисов.

Титановые заготовки, из которых делаются имплантаты, поставляет предприятие российского оборонно-промышленного комплекса.

На заводе используют в том числе авторские разработки своих конструкторов и уникальное оборудование. Например, уже в работе находятся станки для шлифования головок протезов. Их специалисты предприятия смоделировали сами, а собрали в Белоруссии, сэкономив огромные средства.