В аэропорту Пулково задержали дебошира, представлявшегося полицейским

В Пулково стражи правопорядка задержали дебошира. Он лежал на полу и требовал принести ему сигарету. Для убедительности называл себя полковником полиции. Об инциденте сообщило издание SPBDnevnik.

По словам очевидцев, сначала мужчина лежал на полу, окруженный сотрудниками полиции и службы безопасности Пулково. Он требовал закурить и кричал, что «не оказывает сопротивления». Когда дебошира все-таки подняли, он заявил, что является полковником полиции, и возмущался, что у него не взяли документы. Вероятнее всего, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

