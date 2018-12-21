В аэропорту Пулково задержали дебошира, представлявшегося полицейским
Мужчина требовал принести ему сигарету и предупреждал очевидцев, что он «не оказывает сопротивления» сотрудникам власти.
Фото: pulkovoairport.ru
В Пулково стражи правопорядка задержали дебошира. Он лежал на полу и требовал принести ему сигарету. Для убедительности называл себя полковником полиции. Об инциденте сообщило издание SPBDnevnik.
По словам очевидцев, сначала мужчина лежал на полу, окруженный сотрудниками полиции и службы безопасности Пулково. Он требовал закурить и кричал, что «не оказывает сопротивления». Когда дебошира все-таки подняли, он заявил, что является полковником полиции, и возмущался, что у него не взяли документы. Вероятнее всего, мужчина находился в нетрезвом состоянии.