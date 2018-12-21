«Апеллировать нужно к США» - военный эксперт о переброске украинских десантников к Черному морю

Военный эксперт Александр Жилин в интервью «Звезде» высказал предположение, что за решением Киева перебросить десантно-штурмовые войска к побережью Черного и Азовского морей могут стоять США.

«Порошенко, конечно же, готовится к выборам и пытается разыгрывать разные карты, но он не главная фигура. США устраивают нам (России - прим. ред.) очень серьезную зону напряженности на Украине. В данном случае нужно апеллировать не столько к Порошенко, сколько к партнеру - США. Мы должны предложить нашим американским друзьям такой ответ, чтобы они дали Порошенко команду "фу"», - сказал Жилин.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что к побережью Азовского и Черного морей будут переброшены десантно-штурмовые войска.

По словам украинского лидера, после введения военного положения в стране было экстренно проведено «боевое слаживание бригад», выведенных «на защиту наиболее опасного направления».

