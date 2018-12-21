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В США на футбольное поле рухнул самолет: видео

Наталия Майорова
09:43 21.12.2018
В результате крушения погибли четыре человека. В настоящее время удалось идентифицировать лишь одного из них.
Видео: Ashley Homrich, Twitter

В США прямо на футбольное поле в парке Атланты рухнул легкомоторный самолет. Инцидент произошел в американском штате Джорджия.

Уточняется, что при крушении погибли четыре человека. Кадры с места ЧП были опубликованы в Twitter.

Как отмечает The Atlanta Journal-Constitution, самолет направлялся из Атланты в Мемфис. Когда спасатели прибыли на место падения, они обнаружили лишь обломки. Именно поэтому самолет удалось идентифицировать исключительно по уцелевшему хвосту.

По мнению спасателей, вероятнее всего, воздушное судно проскользило по полю, после чего развалилось.

В результате инцидента погиб житель КНР Вен Чен. Он стал первым гражданином Китая, который совершил кругосветное путешествия на одномоторном самолете. Вен Чен проделал путь за 69 дней.

В настоящее время о других жертвах ЧП точной информации нет. Предположительно, они были сотрудниками основанном Ченом компании Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже строительного оборудования.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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