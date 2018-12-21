Под Воркутой едва не замерзли десятки пассажиров автобуса
Транспорт, на котором ехали местные рабочие, занесло снегом в тундре.
Фото: ТРК «Звезда»
Под Воркутой два автобуса с шахтерами из-за пурги застряли на междугородней автотрассе. Все произошло у поселка Заполярного. Несколько часов 80 человек, которые возвращались после смены домой, сидели посреди тундры без еды и воды, рискуя замерзнуть.
Все это время к ним пытались пробиться сотрудники МЧС со спецтехникой. Они тоже чуть не утонули в снегу. Машины занесло.
Ехать приходилось почти вслепую, ориентируясь только на то, что видно на маленьком участке лобового стекла. В конце концов спасатели добрались до места и сопроводили автобусы - один в Воркуту, второй в Воргашор.
Сильный снег, метель и ураганный ветер не прекратились до сих пор. Во всем регионе объявлен особый режим.