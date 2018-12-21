В УПЦ требуют отменить закон о смене ее названия
Украинская православная церковь теперь будет обязана прямо указать свою принадлежность к Московскому патриархату.
Фото: ТРК «Звезда»
В канонической Украинской православной церкви назвали неконституционным закон, который требует сменить ее название. И обратились к Петру Порошенко с просьбой наложить на документ вето.
Впрочем, вероятность, что президент Украины к верующим прислушается, крайне мала. Ведь как раз депутаты из его партии и внесли в Раду скандальный законопроект. Согласно ему Украинская православная церковь должна будет прямо указать в названии принадлежность к Московскому патриархату.
В руководстве УПЦ считают это грубым вмешательством в церковные дела и нарушением свободы вероисповедания, которое приведет к разжиганию межконфессиональной розни.
Раскол церковный внес раскол и в парламент. Голосование в Раде закончилось дракой.