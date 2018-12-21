«Ни на что не способны» - в ГД отреагировали на переброску украинских войск к Черному морю

Глава комитета Госдумы по обороны Владимир Шаманов прокомментировал решение Киева перебросить десантно-штурмовые войска к побережью Черного и Азовского морей.

По мнению эксперта, в любом случае мобильные войска Украины «не так сильны, как пытается представить их» президент страны Петр Порошенко.

«Цену мы им знаем. Ни на что существенное они не способны в нынешнем состоянии», - подчеркнул он.

Шаманов сообщил, что Россия намерена «отслеживать ситуацию и принимать соответствующие меры».

Ранее Порошенко заявил о готовности армии Украины дать военный отпор России. Он отметил, что оборона страны «укреплена максимально».