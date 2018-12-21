ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности сразу у двух банков. Работу остановили «Донхлеббанк» с центральным офисом в Ростове-на-Дону и московский «Руссобанк». По данным регулятора, «Донхлеббанк» занимался кредитованием строительных проектов группы компаний, принадлежащих его владельцу.

После некоторых финансовых трудностей на балансе кредитного учреждения скопилось слишком много проблемных активов. Кроме того, в ЦБ РФ заподозрили руководство банка в выводе ликвидных активов в ущерб вкладчикам и кредиторам.

Всю имеющуюся информацию о незаконной деятельности руководства «Донхлеббанка» ЦБ направит в правоохранительные органы.

«Донхлеббанк» занимает 298-е место в отечественной банковской системе и является участником системы страхования вкладов.