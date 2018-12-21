Трамп намерен вывести половину войск США из Афганистана

Американский президент Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана половину военного контингента США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

Согласно приведенным данным, численность группировки сократят до семи тысяч человек, в то время как сейчас она составляет 14. Причем займет этот процесс несколько недель.

Журналисты отмечают, что решение Трампа почти совпало по времени с объявлением об уходе войск США из Сирии, что может говорить о новой политике Вашингтона. Речь идет о том, чтобы избегать участия в затяжных и дорогостоящих военных конфликтах за рубежом.

Более того, из-за несогласия с решениями американского президента в отставку сегодня, 21 декабря, подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Ожидается, что свой пост он покинет уже в феврале.