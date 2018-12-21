Суд в США осудил на 45 лет российского криминального авторитета

Российский криминальный авторитет Ражден Шулая приговорен в США к 45 годам тюрьмы. Вора в законе признали виновным сразу по нескольким статьям, среди которых мошенничество, вымогательство крупных сумм денег и связи с оргпреступностью как в самих Штатах, так и за их пределами, сообщает ТАСС.

Кроме многолетнего срока заключения, Шулая будет должен заплатить компенсацию за нанесенный им ущерб в размере 550 тысяч долларов. У авторитета также будет конфисковано имущество общей стоимость более двух миллионов долларов.

На свободу вор в законе выйдет в 86 лет, но и после этого ему предстоит прожить три года под особым полицейским надзором.

Криминального авторитета задержали в июне прошлого года в штате Невада, где, по мнению прокуратуры, действовала группировка, включающая более 30 выходцев из бывшего СССР. Шулая находился в международном розыске.

