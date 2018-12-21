«Уникальное явление» - мировые СМИ оценили большую пресс-конференцию Путина

Мировые СМИ подводят итоги ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В частности, по данным Forbes, российский лидер затронул «большие вопросы для большого будущего». При этом, уточняет издание, Путин дал четкие и конкретные ответы в отличие от его коллег, которые на такое «вряд ли решатся».

Вместе с тем издание отмечает, что благодаря таким пресс-конференциям Путин получает возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство и лидерские качества.

«Очень мало кто из мировых лидеров способен принять участие в мероприятии подобного формата», - отмечает издание.

В четверг, 20 декабря, Путин провел четырехчасовую пресс-конференцию. По данным немецких СМИ, такой формат общения - уникальное явление. Кроме того, на этот раз президент сделал акцент на внутренней повестке.

Путин затронул множество актуальных и значимых тем, которые волнуют россиян. Например - ситуация в экономике, пенсии и расходы бюджета - глава государства затронул и обсудил темы, которые волнуют обычных россиян

Международную повестку российский лидер тоже не обошел стороной. Главный интерес на Западе вызвала реакция Путина на решение о выводе американских войск из Сирии.

Издание Bloomberg отмечает, что президент РФ поддержал американского лидера Дональда Трампа, что может повлиять на внутриполитические расклады в США.

В ходе большой пресс-конференции произошел небольшой резонанс, в результате которого Путин пообещал «наказать» своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.