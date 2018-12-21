В РЖД рассказали, какими будут полки в новых плацкартных вагонах

Полки в плацкарте могут стать длиннее и шире. В РЖД говорят, что сейчас вплотную занялись обновлением пассажирских вагонов. Рассматривается несколько вариантов интерьеров.

Один их них предполагает увеличение полок - правда, всего на 2,5 сантиметра в ширину и на 35 в длину. Сейчас стандарт боковой полки - 172-175 сантиметров, обычной - 166,5, что, естественно, возмущает высоких пассажиров.

Ранее представители РЖД рассказали, когда обновленные вагоны появятся на российских железнодорожных магистралях.

Вагоны будут эксплуатироваться на различных направлениях и доработаны перед началом серийного производства.