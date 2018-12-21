Три белухи сбежали из «китовой тюрьмы» в Приморье

Специалисты Следственного комитета во время следствия о незаконной добыче водных биологических ресурсов не досчитались в вольерах бухты Средней в Приморье трех белух.

В настоящее время неизвестно, сбежали киты или же были убиты. Как уточняет РИА Новости, ранее в вольерах бухты находилось 11 косаток и 90 белух, но последних теперь всего 87.

Руководитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын отмечал, что 19 декабря отловщики предъявили следователю три акта о якобы побеге трех белух из «китовой тюрьмы».

Сам он в версию побега не верит. Лисицын уверен, что белухи погибли, поскольку они были самыми маленькими и худыми. Однако не исключена и версия о том, что белухи все же сбежали.

Ранее сообщалось, что в Приморье проводится доследственная проверка по факту сообщений в СМИ о гибели белухи, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих в океанариуме на острове Русский.