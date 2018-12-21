МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик

Белорусские автопроизводители рассекретили свой «самый красивый» спортивный грузовик. Такой титул новинке присвоили по итогам презентации, которая состоялась в Минске.

МАЗ-6440RR - первый капотный спортивный грузовик произведенный в Минске. Он не похож ни на что другое, производенное концерном до этого, сообщается на официальном сайте Минского автомобильного завода.

«В разработке принимали участие шесть-семь человек. Потом работники МАЗа помогали все это реализовать. Мы считаем, что успешное выступление команды на ралли-рейдах - это, прежде всего, продвижение белорусского производителя», - рассказал коммерческий директор ОАО «МАЗ» Геннадий Скитов.

Габариты у новинки весьма внушительные: длина - 7,05 метра, ширина - 2,25 метра, высота - 3,4 метра, колесная база - 4,3 метра. Двигатель мощностью без малого в тысячу лошадиных сил без труда разгоняет десятитонный грузовик.

Выбрав капотную конфигурацию, производители смогли сместить водительскую кабину к центру шасси, улучшив таким образом развесовку грузовика. Показать товар лицом белорусские гонщики смогут уже в начале нового года. Шестого января в Перу стартует очередной этап ралли Дакар.