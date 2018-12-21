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Найден эффективный способ предсказывать смерть человека

Наталия Майорова
07:52 21.12.2018
Ученые обнаружили, что при анализе клеток соединительной ткани человека появляется возможность предсказать смерть.
Найден эффективный способ предсказывать смерть человека
Фото: Roberta Schulte, Swati Tiyagi, Salk Institute

Исследователи из американского Института Солка разработали новый способ, позволяющий определить биологический возраст людей, который может не совпадать с хронологическим.

Как уточняется в пресс-релизе на MedicalXpress, для этого ученые определили активность ключевых генов в клетках кожи. Новый метод позволяет принять соответствующие меры по предотвращению преждевременной смерти человека, если во время анализа обнаружатся тревожные признаки.

Вместе с тем ученые проанализировали молодые и старые клетки соединительной ткани, который были взяты из кожи более 130 человек в возрасте до 94 лет.

В частности, этот тип клеток дает возможность заживлять раны и даже синтезировать компоненты межклеточного вещества. Ученые прибегли к методу так называемого РНК-секвенирования для поиска биомаркеров старения, которые с возрастом изменяются.

РНК-секвенирование - это метод, благодаря которому устанавливается последовательность нуклеотидов в молекулах информационной РНК. Они являются продуктов экспрессии генов.

Благодаря новому метод ученые могут установить, какие гены активны в конкретных клетках в зависимости от возраста. Вместе с тем этот способ может предсказать по состоянию фибробластов приблизительный возраст человека. Однако здесь погрешность составляет восемь лет.

У тех пациентов, которые были больны прогерией, анализ фибробластов показал, что они на 10 лет старше своего хронологического возраста. Уточняется, что при данном заболевании происходит преждевременное старение.

Ранее французские ученые нашли видимый предвестник смерти человека. В исследовании приняли участие более трех тысяч человек, а сам эксперимент длился 20 лет.

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